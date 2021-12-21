В Кильмези 14-летний подросток взломал дверь чужого дома и вынес оттуда металл

В отношении подростка возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кильмези 14-летнего подростка заподозрили в краже металла. Предприимчивый паренек собирался сдать его в пункт приема. Об этом сообщает областной Следком.

По информации ведомства, подросток орудовал в поселке в середине декабря. Он выбрал один из жилых домов, взломал замок на двери и проник внутрь, после чего набрал с собой и вынес различные металлические изделия. Мальчик планировал после продать их. Ведомство уточняет, что хозяйке дома он причинил «вещественный ущерб», однако сумма не уточняется.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Сейчас проводятся следственные действия. Скорее всего, виновника или его родителей заставят выплатить штраф.