В Вятскополянском районе водитель кроссовера насмерть сбил пешехода, который шел по трассе

Происшествие случилось уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В прошедшую пятницу, 17 декабря, в Вятскополянском районе произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась на 1 км автомобильной дороги Вятские Поляны - Слудка - Каракули. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» не заметил 50-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. Владелец кроссовера совершил наезд на пострадавшего. В результате тот получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

Всего за прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых три человека погибли и пятнадцать получили травмы. Большинство аварий произошли по причине несоблюдения водителями и пешеходами простых правил дорожного движения.