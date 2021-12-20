В Кирове на улице Казанской ликвидировали контейнерную площадку по сбору мусора

Контейнеры перенесли с улично-дорожной сети на придомовую территорию. Фото: admkirov.ru

В Кирове по решению суда убрали контейнерную площадку на улице Казанской у дома №18-а. Объект не соответствовал требованиям ГОСТ и находился на участке улично-дорожной сети. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам властей, контейнеры зачастую были переполнены и представляли собой стихийную свалку. На это часто жаловались местные жители. В связи с этим собственники жилья приняли решение перенести площадку и оборудовать ее на придомовой территории.

Отметим, что рейды по содержанию придомовых территорий проходят в областном центре регулярно. За работой подрядных и управляющих компаний пристально следят сотрудники терруправлений. В случае выявления нарушений виновникам вносятся представления и выписываются штрафы.