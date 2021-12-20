В Котельниче дотла сгорел жилой дом: трое маленьких детей и мама остались без крыши над головой

Пожар вспыхнул посреди ночи в Котельниче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Котельничском районе произошел пожар в частном доме. В этот момент в нем находились трое детей и их мама. Первая информация появилась в паблике «Типичный Котельнич».

- Сегодня ночью сгорел дом в Земцах, без крыши над головой осталась женщина и трое маленьких детей: девочка 12 лет, мальчик 9 лет и годовалая малышка. Сгорело абсолютно все, дети выскочили в пижамах, - делится автор поста.

В ГУ МЧС по Кировской области нам подтвердили информацию: пожар действительно произошел ночью 20 декабря в жилом доме по улице Куйбышева в Котельниче. Сигнал поступил в 02.43. Мама и трое детей, жильцы дома, проснулись, когда помещение было уже полностью в дыму. К счастью, им удалось выбраться самостоятельно, и никто не пострадал. Однако дом, к сожалению, сгорел полностью. Предполагаемой причиной пожара ГУ МЧС считает неисправную печь.

Сейчас для погорельцев собирают посильную помощь - одежду, школьные принадлежности. Им также необходимо временное жилье.

Если вы можете и хотите чем-то помочь семье, позвоните по телефонам: 8-961-564-54-13, 8-909-136-62-02.