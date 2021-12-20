Второй день подряд в Кировской области COVID-19 выявляют у менее чем 230 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 20 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 20 декабря подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 30 человек, перенесших это заболевание.

В стационарах проходит лечение 1895 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 181 житель области, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции, по состоянию на 19 декабря, в регионе скончались 724 человека.

На дому лечатся 3717 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 177 человек. А в прививочных пунктах вакцинировали 242 кировчанина.