В Кирове водитель такси на большой скорости сбил пенсионера

То, что водитель иномарки двигался с большой скоростью подтверждают существенные повреждения автомобиля. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 19 декабря, в Кирове произошло очередное ДТП с участием пешехода. Инцидент случился на улице Милицейской у дома №27. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 60-летний пострадавший переходил дорогу по «зебре». В этот момент его сбил 39-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис». По словам очевидцев, удар был такой силы, что пострадавший перелетел на крышу иномарки, проехал так метров 15-20 и слетел на обочину. В результате пожилой мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в травматологию.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют всевозможные обстоятельства происшествия.