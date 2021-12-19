В Кирове посетитель кафе избил девушку-администратора

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове посетитель кафе избил его администратора. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил из заведения общепита на Октябрьском проспекте. На место прибыла группа задержания, которую встретила администратор кафе. По словам самой девушки, один из посетителей начал вести себя неадекватно и агрессивно, при этом матерясь на все помещение. Сотрудница сделала ему замечание, в ответ на что дебошир распустил руки - ударил ее кулаком в лицо и сбежал.

Со слов девушки правоохранители записали приметы неадекватного кировчанина. Схожего с ними мужчину вскоре нашли неподалеку от питейного заведения. Пострадавшая узнала в нем своего обидчика. По заявлению потерпевшей горожанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.