В Лянгасово ремонтируют грунтовые дороги на трех улицах

В мэрии пояснили, что работать с щебнем зимой не запрещено при благоприятных погодных условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лянгасово решили посреди декабря отремонтировать три грунтовые дороги. Проводящиеся зимой работы вызвали недоумение у горожан в соцсетях. По мнению кировчан, результат может получиться, мягко говоря, не самым отличным.

Мэрия решила прояснить происходящее. Да, в микрорайоне действительно ведется ремонт трех улиц - Матросова, Чапаева и Марьино. Обустройство грунтовок ведется за счет городского бюджета в соответствии с техзаданием. Мол, подрядчик подготовил основание перед укладкой щебня, убрав с дороги снег и наледь, а после уложив плотный слой покрытия и выполнив расклинцовку. Особо в горадминистрации подчеркнули, что проводить работы с щебнем в зимнее время не запрещается при благоприятных погодных условиях.

Мэрия также уточняет, что после завершения ремонта дороги будут приниматься в эксплуатацию специалистами. Подрядчик же несет еще и гарантийные обязательства на выполненную работу в течение года.