В Котельниче трактор убирал снег и уронил на машину столб

Опора рухнула на припаркованный неподалеку автомобиль. Фото: vk.com/vkotle

В Котельниче трактор повалил столб на припаркованную машину. Снимок появился в местном паблике. По словам автора анонимного поста, трактор убирал снег у одного из магазинов и задел опору, которая рухнула прямо на автомобиль.

Судя по всему, в происшествии никто не пострадал - в машине, очевидно, никого не было. Повреждения получило только само авто - помятая крыша и вылетевшее стекло.

В комментариях местные жители сочувствуют хозяину машины и недоумевают, как такое могло произойти:

- Ударно поработал. Хорошо в машине никого не было.

- Очень жаль! Горе огромное и виновнику и пострадавшему.

- Печально... Столб мог быть уже надломлен, так сказать, ждал... Если и страховка, так себе, то не повезло обоим...

Судя по фото, на место приезжала патрульная машина ДПС. Официального комментария по поводу произошедшего от ГИБДД пока не поступало.