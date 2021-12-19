Кировчан приглашают на благотворительную новогоднюю ярмарку

На ярмарке можно будет купить различные вещи, сделанные своими руками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировчан приглашают на благотворительную ярмарку 19 декабря. Все средства, вырученные с продажи на ней различных вещиц, пойдут на поддержку программ центра «Дорогою добра» - организации родителей детей-инвалидов. О мероприятии ее сотрудники рассказали в своем паблике:

- Приходите выбирать керамические тарелки и елочные игрушки, календари и кружки, футболки и шоперы, а также пить глинтвейн, есть блины, фотографироваться с веселыми персонажами и играть в игры «вслепую». На ярмарке все желающие смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее. А кульминацией праздника станет музыкальный сюрприз.

По словам организаторов, все вещи на ней созданы руками подростков с особенностями развития. Над наполнением ярмарки ребята работали весь декабрь.

Мероприятие состоится сегодня, 19 декабря, с 15 часов, в центре «Дорогою добра» по адресу: улица Розы Люксембург, 68а.