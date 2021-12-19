В Мурашах загорелось административное здание из-за неисправной печной трубы

Начинающийся пожар заметили соседи. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Мурашах вспыхнуло здание одной из общественных организаций. Причиной стал прогар в печной трубе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на районное ОНДПР.

ЧП произошло в ночь на 14 декабря. Дым, идущий из-под крыши загоревшегося здания, обнаружили бдительные соседи и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, оперативно установили выдвижную лестницу, поднялись по ней на чердак и быстро потушили пожар. Пострадавших в происшествии, к счастью, не оказалось. Ущерб также оказался минимальным: огонь лишь повредил обрешетку крыши на площади в пять квадратных метров.

Осматривая место происшествия, спасатели обнаружили прогар в металлической трубе дымохода отопительного котла. Сама труба не была обложена кирпичом, как это требуется по инструкции. В итоге искры попали на деревянные конструкции чердака, что и стало причиной пожара.