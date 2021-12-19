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Здоровье19 декабря 2021 8:20

В Кировской области коронавирусом болеют 5500 человек

Большая часть из них лечится на дому
Анастасия Калашникова
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В реанимации находятся почти две сотни пациентов.

В реанимации находятся почти две сотни пациентов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 19 декабря подтверждено 229 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 67 человек, перенесших это заболевание.

В стационарах проходит лечение 1865 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 181 житель области, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции, по информации сайта стопкоронавирус.рф, в регионе скончались 724 человека.

На дому лечатся 1865 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 280 человек. А в прививочных пунктах вакцинировали 594 кировчанина.