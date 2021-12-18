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Общество18 декабря 2021 14:00

Более 2000 освободившихся из колоний Кировской области остаются жить в нашем регионе

Представители различных ведомств обсудили вопросы их трудоустройства и социальной адаптации
Алина Сашина
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В мероприятии приняли участие представители региональных УМВД, министерства соцразвития, службы занятости, министерства образования. Фото: УФСИН России по Кировской области

В мероприятии приняли участие представители региональных УМВД, министерства соцразвития, службы занятости, министерства образования. Фото: УФСИН России по Кировской области

Ежегодно из 4000 освободившихся из мест заключения на территории нашей области более половины остаются жить в нашем регионе. Вопросы их трудоустройства и социальной адаптации обсудили на мероприятии, организованном УФСИН России по Кировской области. В нем приняли участие представители региональных УМВД, министерства соцразвития, службы занятости, министерства образования.

Участники встречи рассмотрели возможности трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы. И акцентировали внимание на организации работы с гражданами, не имеющими после освобождения постоянного места жительства.

Так, в текущем году областное Минсоцразвития признало нуждающимися в социальном обслуживании 28 освободившихся. Их направили на временное проживание в Кировский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий.

Участники мероприятия также затронули проблемы, связанные с обеспечением жильем вышедших из колоний граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.