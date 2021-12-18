В Кировской области только 0,12% семей могут купить автомобиль премиум-класса

Новую машину средней стоимости - от 1,8 миллиона рублей - могут приобрести всего 1,6% семей. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В Кировской области менее одного процента семей могут позволить себе купить автомобиль премиум-класса. Точнее, всего 0,12%. Такие данные приводит «РИА Рейтинг».

Новую машину средней стоимости - от 1,8 миллиона рублей - могут приобрести тоже немногие, всего 1,6% семей. Даже недорогой автомобиль, цена которого 700 тысяч, доступен в кредит только 9,5% семей в нашем регионе.

Таким образом, Кировская область оказалась на 63 месте из 85 по доступности покупки нового автомобиля.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где машину стоимостью менее 1 млн рублей могут приобрести 59,4% семей. Помимо этого региона еще в трех купить в кредит и обслуживать новый автомобиль за 700 тысяч рублей могут более 40% семей. В этот список регионов-лидеров попали: Чукотский АО - 52,4%; Магаданская область - 43,8% и Сахалинская область - 42,4%.

А замыкают список Республика Дагестан, где лишь 4,6% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 700 тысяч рублей, Чеченская Республика, где 3,7% семей доступен новый недорогой автомобиль, и Республика Ингушетия, где этот показатель не превышает 3,5%.