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Общество18 декабря 2021 11:22

В Кировской области за 11 месяцев 2021 года зарегистрировали 240 коррупционных преступлений

Большинство из них - в сфере распоряжения бюджетными денежными средствами
Мария Петрова
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По материалам прокурорских проверок возбуждено 62 уголовных дела коррупционной направленности.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 62 уголовных дела коррупционной направленности.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Правоохранительные органы региона в текущем году зарегистрировали 240 преступлений коррупционной направленности. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции под председательством прокурора Кировской области Андрея Оборока.

Большинство противоправных деяний выявили в сфере распоряжения бюджетными денежными средствами и государственным и муниципальным имуществом. Здесь обнаружили 78 и 67 нарушений закона соответственно. В лесопромышленном комплексе выявили 17 таких преступлений, в сфере ЖКХ - 15. Семь раз закон был нарушен и при реализации нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Демография».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по материалам прокурорских проверок возбуждено 62 уголовных дела коррупционной направленности (1/4 от всех возбужденных уголовных дел). Надзорные мероприятия продолжаются.

На заседании комиссии также обсудили эффективность принимаемых мер межведомственного взаимодействия прокуратуры, оперативных и следственных подразделений МВД, ФСБ и СК РФ, Контрольно-счетной палаты области, региональных управлений Федерального казначейства и ФАС России. И разработали комплекс мероприятий, направленных на повышение результативности работы правоохранительных и следственных органов, прокурорского надзора.