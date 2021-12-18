Депутаты ОЗС поддержали закон о снижении налоговых ставок на имущество организаций

На заседании были единогласно поддержаны три законопроекта в поддержку бизнеса. Фото: zsko.ru

В пятницу, 17 декабря, депутаты ОЗС на очередном заседании рассмотрели три законопроекта, направленных на поддержку бизнеса и предприятий Кировской области.

Среди них инициатива о снижении ставки по налогу на имущество организаций на период 2022 года. Авторы законопроекта Ирина Морозова и Юрий Терешков предложили понизить ставку с планируемых 2% до 1,5% для помещений в административно-деловых и торговых центрах.

- Такие помещения попали под оценку и числятся как объекты, имеющие кадастровую стоимость, - сообщил председатель комитета по аграрной политике и предпринимательству ОЗС Юрий Терешков. - Их стоимость серьезно возросла, и снижение ставки благотворно скажется на бизнесе.

Отметим, что Дмитрий Русских внес к законопроекту поправку - пониженная ставка будет распространяться только на налогоплательщиков, зарегистрированных в Кировской области. Депутаты поддержали это предложение. В итоге законопроект был принят единогласно.

Также на заседании приняли законопроект, касающийся патентной системы налогообложения. Поддержать предпринимателей, которые работают в общепите и платят налоги по патентной системе предложили Павел Дорофеев и Владимир Костин. Они отметили, что отрасль - одна из наиболее пострадавших из-за пандемии.

- В частности, для предпринимателей, которые подают заявку на патент в сфере деятельности «общественное питание», теперь формулировка звучит так: площадь зала обслуживания посетителей должна составлять от 50 до 150 кв.м, - рассказал заместитель председателя комитета по аграрной политике и предпринимательству ОЗС Павел Дорофеев. - Ранее в законе подразумевалась общая площадь предприятия общепита. Теперь большее количество предпринимателей сможет воспользоваться патентами и снизить свою налоговую нагрузку.

Юрий Терешков также предложил поддержать предприятия, которые занимаются переработкой сельхозпродукции. Теперь для получения льготы по налогу на имущество организаций не придется заключать соглашения с региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Инициатива получила одобрение среди депутатов. Отметим, что действие законопроекта распространяется на налоговый период 2021 года.