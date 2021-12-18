Прогноз погоды в Кирове с 18 по 19 декабря: пасмурно, но довольно тепло

Оба выходных будет идти небольшой снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выходные не порадуют кировчан солнышком: оба дня будет идти небольшой снег. Небо будет закрыто серыми тучами, температура воздуха начнет понижаться. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на выходные, 18 – 19 декабря.

В субботу, 18 декабря, температура воздуха с утра будет совсем не декабрьской: -2 градуса. Днем немного похолодает - до минус 5, а к вечеру столбик термометра опустится до -9 градусов. В течение всего дня синоптики обещают небольшой снег. Ветер в течение дня дважды поменяет направление: с западного на северо-западный, а затем и на северный. Но он будет почти незаметен - 1-2 м/с. Атмосферное давление начнет падать: с 746 до 741 мм ртутного столба.

В воскресенье, 19 декабря, с утра термометры покажут отметку в -9 градусов. И в течение дня этот показатель не изменится. Снова ожидается небольшой снег. Ветер снова сменит направление - с северного на юго-западное, но также будет не сильным. Атмосферное давление продолжит понижаться и к вечеру достигнет отметки - 732 мм ртутного столба. Метеозависимым людям важно обратить на это внимание.