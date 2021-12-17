Депутаты ОЗС утвердили бюджет Кировской области на три года

Депутаты утвердили областной бюджет на 2022 год. Фото: zsko.ru

В пятницу, 17 декабря, на заседании Заксобрания Кировской области депутаты приняли в окончательной редакции проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. За проголосовали 28 человек, выступили против - девять.

Как уточнила министр финансов Лариса Маковеева, при первом чтении не были известны суммы, которые в течение трех лет предоставят региону из федерального бюджета. Теперь цифры утверждены и доходы изменились следующим образом:

- на 2022 год прогнозируют 77,9 млрд рублей (+3,1 млрд рублей),

- на 2023 год - 79 млрд рублей (+2,7),

- на 2024 год - 80,3 млрд рублей (+5,3).

Кроме того, в рамках работы над проектом бюджета депутаты внесли 40 поправок. Как отметил Сергей Мамаев, впервые за его депутатскую деятельность предложения всех фракций приняли в реализацию. Некоторые из поправок коснулись:

- выделения средств на подготовку документации по планировке территории бывшего КВАТУ для строительства школы;

- предоставления субсидии на строительство многофункционального культурного центра в поселке Демьяново;

- предоставления дополнительных ассигнований на завершение строительства детского сада в Советском районе.

Помимо этого, было принято решение о выделении 200 млн рублей аграрным предприятиям на возмещение части затрат на приобретение техники. Значительные суммы предусмотрены и на создание мест накопления ТКО, оснащение спортшкол оборудованием, ремонты образовательных, культурных и спортивных учреждений.

Владимир Костин также выразил надежду на то, что переходящие остатки, которые будут видны в бюджете 2022 года, потратят на поддержку незащищенных слоев населения.

Президент как ориентир дает нам две цели: борьбу с бедностью и поддержку семей с детьми, - отметил депутат. - Бесплатный проезд для детей - это, на мой взгляд, попадание в две цели одним выстрелом. Надеюсь, что деньги мы найдем в бюджете следующего года и семьи с детьми поддержим.

В заключение Роман Береснев сообщил, что работа по бюджету должна продолжаться. Также спикер ОЗС предложил вернуться к вопросу по созданию комиссии по переходящий остаткам бюджета сразу после выхода с новогодних мероприятий.

Большое количество поправок сегодня учтено. На согласительной комиссии было четко зафиксировано три приоритета: развитие агропромышленного комплекса, выделение дополнительных средств в рамках исполнения бюджета на муниципальные дороги, развитие проекта поддержки местных инициатив. Считаю, что работа по бюджету должна продолжаться.