В Кировской области запретили продавать алкоголь в многоквартирных домах

Ограничения вступят в силу 1 сентября 2022 года Фото: Алиса ТИТКО

В Кировской области запретят продавать алкоголь в помещениях, переведенных из жилых в нежилые, а также расположенных в цоколях и подвалах многоквартирных домов. Исключение составят организации общепита.

Закон, который вступит в силу 1 сентября 2022 года, приняли в двух чтениях депутаты Заксобрания 17 декабря. Как отметил старший помощник прокурора Кировской области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти области Андрей Рябов, от жителей регулярно поступают многочисленные жалобы на продажу алкоголя в ночное время. Как правило незаконно спиртным торгуют именно в таких помещениях.

- Только в текущем году на территории Кирова выявили порядка 300 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя, - сообщил Андрей Рябов. - Однако санкции для продавцов не превышают 2 тысяч рублей, а для владельцев - 40 тысяч. По сравнению с незаконной выручкой это несущественные суммы. Между тем, сокращение количества точек торговли алкоголем признано ВОЗ одной из наиболее эффективных мер по снижению потребления, уровня алкогольной смертности, заболеваемости и преступности.

Депутат Михаил Ковязин обратил внимание, что под действие закона попадут не все круглосуточные магазины и поинтересовался, каким образом будет решаться данная проблема. Главный федеральный инспектор Григорий Житенев пояснил, что рассматриваются четыре направления работы.

- Начиная с изменения федерального законодательства, в частности, акцизы на алкогольную продукцию двойного назначения, и заканчивая законом о запрете продажи в «забегаловках», - сообщил Григорий Житенев. - Поэтому работа будет продолжаться, и это только первый шаг к упорядочиванию продажи спиртного.

В результате за принятие закона единогласно проголосовали 36 человек.