Кировские производители получили полторы тонны сливочного масла от фантомного производителя

Производство поставляло в Кировскую область сливочное масло. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кировский Россельхознадзор выявил фантомную площадку, поставляющую молочную продукцию в наш регион. Как сообщает ведомство, производство принадлежало фирме из Ленинградской области.

По показаниям ФГИС «Меркурий», от предприятия кировским фирмам пришло в общей сложности более 1500 кг сливочного масла. Согласно единому реестру юрлиц ФНС, предприятие из Ленинградской области является действущим, однако местное управление Россельхознадзора утверждает, что оно не осуществляет фактическую деятельность. Иными словами, продает товары нелегально.

Кировское управление Россельхознадзора перевело площадку в статус фантомной, учетные записи уполномоченных лиц аннулированы в соответствующих системах. Предпринимателям и организациям, получившим продукцию от фирмы-нелегала, направили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере ветеринарного законодательства. Всю информацию также передали налоговым службам и силовым структурам.