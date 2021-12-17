В Кирове утвердили городской бюджет на 2022 год

Вопрос бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 обсудили на заседании гордумы. Фото: duma.mo-kirov.ru

Депутаты кировской гордумы на очередном заседании приняли бюджет на 2022 год и плановый период до 2024 года. Как и в предыдущие разы, он сохранит социальную направленность. На эту сферу приходится большая часть расходов - 69,9%.

Так, к примеру, около миллиарда рублей направят на переселение кировчан из аварийного жилья. В рамках нацпроектов в городе построят новые школы, дороги, отремонтируют дворы и улично-дорожную сеть. В бюджете учтены предложения депутатов касательно ремонта грунтовок, установки освещения и оборудования видеокамерами учебных заведений.

Кроме того, народные избранники поддержали предложение о продолжении участия города в проекте «Народный бюджет» в 2022-2023 годах. Инициативы горожан будут реализовывать в Нововятском районе в случае успешного конкурсного отбора.

Стоит также отметить, что на заседании утвердили план мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Кировской городской Думы на 2022 год. На каждый округ выделят по четыре миллиона рублей. На эти деньги заменят старые ветхие окна в детсадах и школах, благоустроят общественные территории, отремонтируют здания образовательных организаций и учреждений культуры, а также помогут воплотить в жизнь социальные инициативы кировчан.