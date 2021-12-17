Житель Омутнинска предстанет перед судом за истязание 10-летнего пасынка

Все материалы раскрытого уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в истязании своего пасынка. Подсудимому грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников СК, в период с июля по октябрь подозреваемый из личной неприязни издевался и избивал несовершеннолетнего потерпевшего. От этого мальчик испытывал физические страдания и психологические потрясения. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал.

На сегодняшний день собрано достаточное количество доказательств. Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора.