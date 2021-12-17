Кировские врачи вернули к жизни 13-летнего мальчика, поступившего в состоянии клинической смерти

На аппарате мальчик провел 9 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи кировской клинической и Детской областной больницы спасли 13-летнего мальчика, у которого отказали сердце и легкие. За его жизнь боролись 9 дней. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как стало известно, ребенок поступил в медучреждение уже в состоянии клинической смерти. Его незамедлительно подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации крови. На ЭКМО мальчик провел 9 дней. За это время врачи смогли стабилизировать работу сердца и легких.

По словам медиков случилось чудо. Выйдя из комы у пациента сохранились все функции головного мозга. На сегодняшний день жизни и здоровью маленького кировчанина ничего не угрожает.