В Кирово-Чепецком районе женщина-водитель сбила мужчину, переходившего трассу по «зебре»

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 16 декабря, в Кирово-Чепецком районе произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился в 16 часов 55 минут на 3 км трассы Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-Демаки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 36-летняя девушка-водитель автомобиля «Лада Калина» не успела вовремя затормозить и наехала на 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому «пешеходнику». В результате пострадавший получил различные травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых шесть человек получили травмы. Причиной большинства аварий стало несоблюдение водителями и пешеходами ПДД, а также неблагоприятные погодные условия.