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Общество17 декабря 2021 9:22

В детском саду и 7 многоквартирных домах Кирова отключили холодную воду

Восстановить водоснабжение обещают в течение дня
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной временного отключения воды стала авария на трубопроводе

Причиной временного отключения воды стала авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 17 декабря, жители 7 многоквартирных домов и детский сад на улице Энгельса остались без холодной воды. Причиной отключения стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал»

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, перебои с холодным водоснабжением испытывают жильцы нескольких домов на улицах Энгельса, Кирова и Коммунистической в Нововятском районе областного центра.

В зону отключения организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком, адресами и месторасположением цистерн можно, перейдя по ссылке.