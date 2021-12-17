В детском саду и 7 многоквартирных домах Кирова отключили холодную воду

Причиной временного отключения воды стала авария на трубопроводе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 17 декабря, жители 7 многоквартирных домов и детский сад на улице Энгельса остались без холодной воды. Причиной отключения стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал»

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, перебои с холодным водоснабжением испытывают жильцы нескольких домов на улицах Энгельса, Кирова и Коммунистической в Нововятском районе областного центра.

В зону отключения организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком, адресами и месторасположением цистерн можно, перейдя по ссылке.