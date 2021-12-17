В Кирове двое суток разыскивают пропавшего без вести мужчину

Мужчина пропал в областном центре два дня назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшего без вести мужчину. Алексея Горбунова в последний раз видели 15 декабря в областном центре. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Алексею Евгеньевичу 39 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и серые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в куртку, джинсы и кроссовки черного цвета, а также коричневую кепку.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Алексея или недавно видели его, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.