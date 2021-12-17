В Свечинском районе из-за неосторожного обращения со гнем при курении погиб 55-летний мужчина

На место трагедии выехали сотрудники регионального следственного комитета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники следственного комитете Кировской области начали проверку по факту смертельного пожара в Свечинском районе. По ее результатам будет принято окончательное решение. Об этом рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что возгорание частного жилого дома в деревне Шмелево произошло утром 16 декабря. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем пострадавшего во время курения. В результате происшествия мужчина погиб.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Следователи СК выехали на место. Кировчан просят больше уделять внимания пожарной безопасности при обращении с открытым огнем и электроприборами.