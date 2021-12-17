В Кировской области до конца 2021 года закроют три мусорных полигона

Мусорные полигоны прекратят работу до конца года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области до конца года закроют три мусорных полигона. Это площадки в Кирово-Чепецком, Куменском и Слободском районе. Как сообщает областное правительство, эти три полигона исчерпали свою вместимость, и к концу уходящего года прекратят свою работу. А в ближайшее время планируется закрыть и объект в Омутнинске.

В свою очередь, сейчас закончено строительство первого этапа межмуниципального полигона для Свечинского и Шабалинского районов. Предполагается, что уже в январе 2022 года его введут в эксплуатацию. А к 2024 году власти планируют строительство комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО.

На данный момент мусор, в соответствии с терсхемой, распределяют на 19 полигонов. В 2022 году потоки будут направлять на 18 объектов.