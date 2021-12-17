В Первомайском районе Кирова начали ловить пьяных водителей

Останавливать нетрезвых водителей будут также и на въездах и выездах из областного центра. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 17 декабря, в Первомайском районе Кирова начались «сплошные проверки» нетрезвых водителей. В профилактическом мероприятии сотрудникам ГИБДД помогают активисты и народные дружинники. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка будут останавливать пьяных водителей не только на центральных улицах города, но также и на въездах и выездах из областного центра. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторный инцидент грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают кировчан быть бдительными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 02 или 112. Своевременное выявление пьяных за рулем поможет предотвратить множество ДТП и сохранить не одну человеческую жизнь.