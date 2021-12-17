За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился у 233 человек

За прошедшие 24 часа компьютерную томографию легких прошли более 400 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 17 декабря, в Кировской области выявили 233 новых случая заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 206 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 1968. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 181 жителю региона, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 16 декабря, достигло 719.

На дому лечатся 3895 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 413 жителей региона. За 24 часа вакцинировались 2571 кировчанин.