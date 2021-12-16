Ветеран Великой Отечественной войны Тимерьян Абдуллин отметил 95-летие

Глава города Елена Ковалева поздравила Тимерьяна Абдуллина с юбилеем. Фото: admkirov.ru

Профессор, доктор медицинских наук Тимерьян Габдрахманович Абдуллин отметил юбилей. С 95-летием его поздравила Елена Ковалева. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Глава города выразила ветерану признательность и благодарность за активную жизненную позицию, верное служение Отчизне, за доблестный и самоотверженный труд.

Тимерьян Абдуллин, ушел на фронт 16-летним мальчишкой из родной деревни Туктагол в Башкирии. Окончив снайперскую школу, в 1944-1945 годах сражался на Прибалтийском и 4 Украинском фронтах. Победу встретил 9 мая 1945-го в Берлине.

Затем окончил вечернюю школу и поступил в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Ленинграде. Параллельно изучал английский на заочном отделении Военного института иностранных языков.

В 1953 году Тимерьян Габдрахманович начал работать в НИИ микробиологии в Кирове, где прошел путь от младшего научного сотрудника до начальника института. Открытия, сделанные им вместе с учениками, позволили создать ряд вакцинных штаммов и диагностических препаратов против таких опасных заболеваний, как чума, туляремия, бруцеллез, сибирская язва и других.

После ухода из НИИ Тимерьян Абдуллин до 90-летнего возраста преподавал на кафедре гистологии, эмбриологии и цитологии Кировской медакадемии.

Генерал-майор медицинской службы является лауреатом Государственной премии СССР. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

По словам Тимерьяна Габдрахмановича, в его роду много долгожителей, например, его дедушка прожил более 100 лет. И сегодня фронтовик полон энергии и оптимизма, считая это главным секретом долголетия.