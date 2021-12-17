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Общество17 декабря 2021 5:32

Кировчане пожаловались на резкий запах йода от воды из-под крана

В реке оказались превышены микробиологические показатели
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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В МУП «Водоканал» уверяют, что вода полностью отвечает требованиям качества на всей территории города

В МУП «Водоканал» уверяют, что вода полностью отвечает требованиям качества на всей территории города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации города сообщили о жалобах кировчан на резкий запах йода и лекарств от воды из-под крана. Сотрудники очистных сооружений взяли пробы речной воды и выяснили, что в ней превышены микробиологические показатели.

В связи с этим технологию обеззараживания оперативно скорректировали. Как отметили в МУП «Водоканал», вода соответствует требованиям СанПиН.

Сейчас качество воды продолжают отслеживать. Информацию о превышении микробиологических показателей передали в управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора.