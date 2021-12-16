В Кировской области откроются семь ледовых переправ через Вятку

Точные даты открытия переправ пока не сообщаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В течение зимы в регионе оборудуют семь ледовых переправ через Вятку. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Ледовые трассы появятся в Котельничском (город Котельнич и поселок Вишкиль) и Уржумском районах (деревня Тюм-Тюм, села Цепочкино и Русский Турек). Также переправы обустроят в поселке Лебяжье и селе Сорвижи.

Уточняется, что решение об открытии движения принимает собственник. Предварительно в ГИМС требуется предоставить заявление-декларацию, включающую в себя обязательства по обеспечению всех требований безопасности.