По нижней части набережной Грина могут проложить пешеходно-велосипедный маршрут

В Кирове состоялось шестое заседание общественно-культурного совета. Фото: admkirov.ru

В рамках проекта «Ежовский озерно-родниковый комплекс» в Кирове могут продолжить пешеходно-велосипедный маршрут. Как сообщили во время заседания общественно-культурного совета при главе администрации города, речь идет об участке по нижней части набережной Грина, парка имени Гагарина и других объектах.

Необходимо определить границы участка и выполнить проектирование будущего парка, - сообщила куратор проекта Наталья Бачурина. - Без этого невозможно привлечение спонсоров, так как им необходимо понимать, во что будут вложены средства.

В результате Дмитрий Осипов, дал поручение управлению градостроительства и архитектуры сформировать земельный участок. Также решается вопрос о том, кто будет разрабатывать проектно-сметную документацию: сторонняя организация или МКУ «Архитектура».

Кроме того, на заседании шла речь об обновлении эмблемы юбилея областного центра. Этим готовы заняться художники Союза дизайнеров Кировской области.

- Считаю, что к концу января нужно представить обновленную эмблему, чтобы к лету она появилась на городских улицах, в парках и других общественных территориях, использовалась в рекламных целях, - подчеркнул Дмитрий Осипов.

Напомним, что общественно-культурный совет создали в апреле текущего года для взаимодействия с институтами гражданского общества, улучшения городской инфраструктуры и формирования позитивного имиджа города.