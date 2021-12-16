В Кирове под колесами иномарки погиб пешеход, переходивший дорогу на красный свет

Водитель иномарки, пытаясь избежать столкновения, съехал в кювет и врезался в дорожный знак. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 15 декабря, в Кирове произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Трагедия случилась в 20 часов 15 минут на Советском тракте у дома №40. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Опель Астра» совершил наезд на 61-летнего мужчин. Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался. А водитель иномарки съехал в кювет и врезался в дорожный знак.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы. Причиной большинства аварий стало несоблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения.