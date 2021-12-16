Суд обязал МЦ «Дороничи» обеспечить качество воды в реке Чахловице

В пробах речной воды оказалась значительно превышена концентрация вредных веществ. Фото: vk.com/priroda_43

Кировская природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения воды в реке Чахловице. Соответствующий иск был направлен в суд. Об этом рассказали в надзорном органе.

Сотрудники прокуратуры установили, что предприятие ООО МЦ «Дороничи» сбрасывает сточные воды в реку на основании того, что объект находиться в зоне их пользования. По закону, ресурсопользователь обязан не допускать превышения допустимой концентрации вредных веществ.

Однако лабораторные исследования показали наличие в пробах воды большого количества железа, фосфатов, нефтепродуктов и нитрит-анионов. За это предприятие уже неоднократно штрафовали. Общая сумма денежных взысканий только за это лето составила более 700 тысяч рублей.

Суд согласился с требованием прокуратуры и обязал юридическое лицо обеспечить качество поверхностных вод в реке Чахловице в месте сброса сточных вод в соответствии с установленными нормативами. Исполнение решения находится на особом контроле надзорного органа.