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Общество16 декабря 2021 8:15

За прошедшую неделю в больницы Кировской области обратились около 14 тысяч человек с ОРВИ

Такой высокой заболеваемости не было последние 5 лет
Алексей Романов
Алексей Романов
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Первичное звено здравоохранения Кировской области испытывает колоссальную нагрузку. Фото: vk.com/medkirovru

Первичное звено здравоохранения Кировской области испытывает колоссальную нагрузку. Фото: vk.com/medkirovru

За последний месяц в Кировской области отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ. Больше всего острые респираторные инфекции выявляют у детей младшего и среднего школьного возраста. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, только за прошедшую неделю за медицинской помощью в поликлиники обратились около 14 тысяч человек с ОРВИ. По словам врачей, такого высокого числа заболевших не отмечалось последние 5 лет.

Первичное звено здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. При этом 15% участковых терапевтов Детского диагностического центра сами находятся на больничном.

В преддверии долгих новогодних каникул власти области призывают граждан максимально соблюдать правила санитарной безопасности. Кировчан просят бережно относиться к себе и здоровью окружающих.