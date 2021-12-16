Глава Сосновского поселения Вятскополянского района предстанет перед судом за служебный подлог

Все материалы раскрытого уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники СК Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении одного из глав муниципальный образований Вятскополянского района. В скором времени госслужаший предстанет перед судом. Об этом рассказали в ведомстве.

По информации представителей регионального Следкома, в мае текущего года глава Сосновского поселения подписал договор с подрядной организацией на проведение работ по благоустройству двора на территории ДК «Судостроитель». Завершить все подрядчик должен был до августа. Однако этого не сделал. Несмотря на это деньги в размере более 3,8 млн рублей исполнитель получил. Объект приняли в эксплуатацию. По данному факту началась проверка. На чиновника завели уголовное дело.

В настоящее время все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Госслужащему грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.