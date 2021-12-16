В Кировской области за сутки COVID-19 заразились менее 240 человек

В отделении реанимации медики борются за жизни 194 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 16 декабря, в Кировской области выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 205 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 2024. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 194 жителям региона, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев, по состоянию на 15 декабря, достигло 716.

На дому лечатся 4076 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 369 жителей региона. За 24 часа вакцинировались 2960 кировчан.