В Куменском районе для ликвидации серьезного ДТП потребовалось 15 человек и 5 единиц техники

На место аварии вызывали карету «скорой помощи». Фото: 43.mchs.gov.ru

В среду, 15 декабря, в Куменском районе произошло страшное ДТП. Авария случилась в вечернее время на 57 км региональной трассы Киров-Вятские Поляны. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС.

По информации спасателей, в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были задействованы 15 человек и 5 единиц спецтехники. На месте также работали 6 сотрудников регионального МЧС.

Как сообщили в ведомстве, столкнулись легковой и грузовой автомобиль. Есть пострадавшие. Сколько человек получили травмы, а также есть ли погибшие пока не сообщается. По факту ДТП проводится проверка.