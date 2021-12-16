В Кировской области 13 жителей обратились за медицинской помощью с обморожениями

В сильный мороз жителям рекомендуют по возможности остаться дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В региональном Минздраве рассказали, что наступлением холодов за медицинской помощью обратились 13 жителей с обморожениями. Троих пациентов пришлось госпитализировать. Остальные проходили лечение амбулаторно.

Кировчанам напомнили, что большинство обморожений возникает уже при -10 градусах. Чаще всего пациенты жалуются на побледнение кожи и потерю чувствительности пальцев ног, рук, носа, щек и ушей. При глубоких обморожениях возникает отек и сильные боли.

В холодное время года жителям рекомендуют носить свободную и теплую одежду и обувь. Почувствовав переохлаждение, необходимо зайти в теплое место, чтобы согреться. Пораженные участки нельзя растирать снегом и спиртосодержащими веществами.