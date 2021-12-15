Появился график вывоза снега с 15 на 16 декабря в Кирове

Работы запланированы как в дневное, так и в ночное время суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры рассказали, на каких улицах вывезут снег 15-16 декабря. Водителей попросили не оставлять транспорт в зоне работы спецтехники.

Полный список улиц:

- Преображенская от Октябрьского проспекта до ул. Дерендяева, от ул. Ленина до ул. Казанской;

- Ленина от ул. Профсоюзной до ул. Хлыновской;

- Володарского от ул. Розы Люксембург до ул. Пятницкой;

- Свободы от ул. Преображенской до ул. Спасской, от ул. Советской до ул. Профсоюзной, от ул. Спасской до ул. Герцена;

- Труда от ул. Ленина до ул. Володарского;

- Комсомольская площадь;

- привокзальная площадь;

- Богородская от дома № 2 до дома № 72;

- Спасская от ул. Свободы до ул. Ленина;

- Автотранспортный переулок;

- 65-летия Победы;

- Казанская от ул. Спасской до ул. Труда;

- Орловская от ул. Урицкого до ул. Водопроводной.

Также в АО «Гордормостстрой» рассказали, что за сутки из города вывезли около 10 тыс. кубометров снега. В ближайшие дни работу планируют выполнять в тех же объемах.