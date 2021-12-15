Для кировских автобусов закупили 80 терминалов с 3G

Новые терминалы поддерживают интернет 3G. Фото: admkirov.ru

Директор АТП Денис Пырлог сообщил о замене устаревших терминалов оплаты проезда. По его словам, предыдущие устройства отработали уже восемь лет и не всегда могут считывать карты с современными чипами.

Уточняется, что новые терминалы поддерживают интернет 3G. Также в АТП отметили, что устройства работают практически без сбоев.

Терминалы распределят на городские маршруты № 1, 23, 54, 53, 3. Всего планируется заменить 210 устройств оплаты проезда. Обновить их намерены к лету 2022 года.