В Кирове наградили 12 активистов, помогавших благоустраивать общественные территории в 2021 году

Елена Ковалева поздравила активистов. Фото: admkirov.ru

В Кирове наградили лучших представителей органов территориального общественного самоуправления Ленинского района. 12 жителей города получили благодарности за личный вклад в благоустройство территорий, участие в жизни района и активную жизненную позицию.

Активистов поздравила Елена Ковалева, а также депутаты гордумы.

Отметим, что по инициативе неравнодушных кировчан в Ленинском районе благоустраиваются общественные территории - к примеру, сад имени Горького и музыкальный сквер на Спасской.

Всего в Ленинском районе создан 231 ТОС, в котором числятся 32 тысячи общественников.