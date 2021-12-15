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Общество15 декабря 2021 10:46

В ноябре в Кировской области дикие животные спровоцировали девять аварий на дорогах

Многим водителям потребовалась госпитализация
Алексей Романов
Алексей Романов
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Чаще всего звери встречались на участках трасс, расположенных вблизи леса

Чаще всего звери встречались на участках трасс, расположенных вблизи леса

Фото: Павел КЛОКОВ

На дорогах Кировской области в ноябре текущего года зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Большинство из них - столкновение с лосями. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Всего за 11 месяцев 2021 года в нашей области произошло 111 таких ДТП, в которых один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести. Многим из пострадавших потребовалась медицинская помощь и госпитализация.

Специалисты напоминают, что чаще всего звери встречаются на дорогах, проходящих в лесистой местности. Проезжая такие участки, рекомендуется снижать скорость, а при виде дикого животного медленно остановиться и включить аварийную сигнализацию. Продолжать движение можно только тогда, когда вы удостоверитесь в том, что лось ушел. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье водителей, а также диких животных.