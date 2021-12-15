В Кирово-Чепецком районе трехлетнюю девочку почти целый год избивала опекунша

Ребенка избивали почти целый год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецком районе 60-летняя женщина избивала трехлетнюю девочку, которую взяла под свою опеку. Информацию об этом сообщили областные Следком и прокуратура.

Инцидент произошел в деревне Сандаловы Кирово-Чепецкого района. Как стало известно, женщина истязала ребенка почти целый год - с декабря 2020 по ноябрь 2021 года. Как только об этом стало известно, девочку забрали из семьи, а на опекуншу завели уголовное дело.

Следком сейчас проводит проверку по факту избиения ребенка. Прокуратура же заинтересовалась действиями, или, точнее, бездействием органов опеки. Действия должностных лиц подвергнут соответствующей оценке.

Саму пострадавшую девочку забрали из семьи и отвезли в детское учреждение, где оказали необходимую помощь. Сейчас ребенок находится в приемной семье, где ей ничего не угрожает. А вот ее опекунша может получить вполне реальный срок - от трех до семи лет тюрьмы.