Житель Мурашей предстанет перед судом за кражу дизельного топлива и наезд на полицейского

Все материалы закрытого уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники кировского Линейного отделения МВД на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Мурашей. Мужчина подозревается в краже 144 литров дизельного топлива и применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии стражей порядка, в августе текущего года работник железнодорожного предприятия пытался похитить канистры с топливом. В этот момент его обнаружили сотрудники линейного отдела. Испугавшись, мужчина пытался скрыться с места преступления на автомобиле, при этом сбив одного из полицейских. Вскоре подозреваемого задержали и допросили.

На сегодняшний день собрано достаточное количество доказательств. Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.