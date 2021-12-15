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Общество15 декабря 2021 9:05

На одном из складов Кирова обнаружили крупную партию зараженных мандаринов и киви

Некачественную продукцию привезли из Санкт-Петербурга
Алексей Романов
Алексей Романов
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Мандарины и киви разрешили для дальнейшей реализации в связи с безопасности вредителя для человека

Мандарины и киви разрешили для дальнейшей реализации в связи с безопасности вредителя для человека

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове выявили большую партию зараженных мандаринов и киви. Продукцию в наш регион привезли из Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Сотрудники надзорного органа взяли пробы фруктов и отправили на лабораторное исследование. Более 16 тонн марокканских мандаринов и свыше 900 кг иранских киви оказались заражены калифорнийской и тутовой щитовкой в живом состоянии.

Однако, так, как зараженные данным вредителем плоды не представляют серьезной опасности для человека, продукцию разрешили для дальнейшей реализации. Представители Россельхознадзора продолжают совершать регулярные рейды с целью выявления некачественных продовольственных товаров на территории Кировской области.