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Происшествия15 декабря 2021 9:05

В Даровском на деревообрабатывающем предприятии погиб рабочий

Мужчина получил травмы во время настройки станка
Алина Сашина
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Сотрудники регионального Следкома проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Сотрудники регионального Следкома проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На одном из деревообрабатывающих предприятий в поселке Даровской погиб рабочий. Трагедия случилась 13 декабря. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

По информации ведомства, 43-летний мужчина во время настройки станка зашел за защитное ограждение. И в результате получил смертельные травмы.

Сотрудники регионального Следкома начали доследственную проверку. Они проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.