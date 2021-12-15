В Даровском на деревообрабатывающем предприятии погиб рабочий

Сотрудники регионального Следкома проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На одном из деревообрабатывающих предприятий в поселке Даровской погиб рабочий. Трагедия случилась 13 декабря. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.
По информации ведомства, 43-летний мужчина во время настройки станка зашел за защитное ограждение. И в результате получил смертельные травмы.
Сотрудники регионального Следкома начали доследственную проверку. Они проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.