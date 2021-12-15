Кировские врачи спасли жизнь жителю Нагорска с тяжелой ножевой раной живота

После успешно проведенной операции мужчину на вертолете доставили в Областную больницу. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские хирурги спасли жизнь 25-летнему жителю пгт. Нагорск. Молодому человеку провели сложную операцию после серьезного ножевого ранения. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Выяснилось, что мужчину с проникающей раной живота доставили в районную больницу. Местные врачи установили повреждения брюшной полости и состояние геморрагического шока, вызванного сильной кровопотерей. Своими силами медикам справиться не получилось. Им на помощь из Кирова вылетел вертолет санитарной авиации с абдоминальным хирургом и анестезиологом-реаниматологом на борту.

Во время операции у пациента обнаружили скрытое повреждение крупной артерии. После телеконсультации со специалистами, из областного центра вылетел второй вертолет с сосудистым хирургом. Оперативное вмешательство длилось 6 часов. После стабилизации состояния мужчину воздушным транспортном доставили в кировскую Областную клиническую больницу, где он находился 8 дней.

Дальнейшую реабилитацию молодой человек проходил уже дома. На сегодняшний день он полностью восстановился. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.